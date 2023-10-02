PKK/KCK terör örgütüne yardım iddiasıyla operasyon: 20 şüpheli yakalandı

PKK/KCK terör örgütü tutuklusu veya hükümlülerine yardım ettikleri iddiasıyla polisin, İstanbul'da ve Kırklareli'nde toplam 26 ayrı adrese düzenlendiği operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

PKK/KCK terör örgütü tutuklusu veya hükümlülerine yardım ettikleri iddiasıyla polisin, İstanbul'da ve Kırklareli'nde toplam 26 ayrı adrese düzenlendiği operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün Türkiye Demokratik Örgütlenmesi (KCK/TDÖ) siyasal alan yapılanması içerisinde İstanbul'da faaliyet gösteren 26 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinden tutuklu veya hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım topladıkları, ayrıca İstanbul'a gelen 'sözde- kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği güvenli evleri oluşturdukları ve örgüt adına illegal olarak yurt dışına çıkacak şahıslara yardımcı oldukları belirlendi.

İSTANBUL'DA 11 İLÇEDE OPERASYON

Savcılığın talimatı üzerine polis bu sabah İstanbul'un 11 ilçesinde ve Kırklareli'nde operasyon düzenledi. Pendik 3, Tuzla 6, Güngören, Bakırköy 2, Esenyurt 3, Ataşehir 2, Ümraniye 4, Çekmeköy, Sancaktepe, Maltepe, Kağıthane'de ve Kırklareli 1 olmak üzere toplam 26 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, 20 şüpheli yakalandı. 6 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.