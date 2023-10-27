PKK/KCK Terör Örgütüne Operasyon: 7 Şüpheli Yakalandı

İstanbul ve Bitlis'te PKK/KCK terör örgütünün siyasal yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve sahte pasaport ve evrak hazırlayan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın siyasal yapılanması içerisinde faaliyet gösterip, örgüt mensuplarının yurt dışına çıkabilmesi için sahte pasaport ve evrak hazırladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul ve Bitlis'te eş zamanlı olarak çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul il Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda örgütün siyasal yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyor olabileceği değerlendirilen bazı kişilerin, Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği'nin faaliyetleri kapsamında terör örgütü üyelerine sahte pasaport ve evrak hazırladıkları belirlendi. Bu evraklarla şüphelilerin yurt dışına illegal yollardan çıkmasını organize eden 8 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Bitlis'te çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 15 fişek, yasaklı yayın ve örgütsel doküman ele geçilirdi.