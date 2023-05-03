PKK/KCK Operasyonunda HDP İlçe Başkanı da Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan PKK/KCK operasyonunda, HDP ilçe başkanı Ömer Y. dahil 5 kişi gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, HDP ilçe başkanı Ömer Y.'nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak, sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ömer Y.'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi.Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.