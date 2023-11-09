PKK/KCK'nın Norveç kadın yapılanması sorumlusu hakkında dava açıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar hakkında, 'terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar hakkında, "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın Norveç'teki faaliyetlerine ilişkin tespitlere yer verildi.

İddianamede, örgüte müzahir açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Norveç'te yaşayan terör örgütü sempatizanlarının Oslo'da gerçekleştirdikleri toplantıyla "Kürdistanla Dayanışma Vakfı" adı altında vakıflaşma yoluna gittikleri belirtildi.

PKK/KCK terör örgütünün yurt dışı yapılanmalarından "Heyva Sor a Kürdistan (sözde Kürt Kızılayı)" isimli oluşumun Norveç'te resmi bir yardım kuruluşu olarak kabul edildiği anlatılan iddianamede, Dışişleri Bakanlığından alınan bilgiler doğrultusunda örgütün Norveç'teki faaliyetlerini "UNG-KURD" ismiyle sürdürdüğü kaydedildi.

İddianamede, Norveç'in Stavanger kentinde örgütle iltisaklı "Mezopotamya Kürt Kültür Derneği" çalışmalarına yer verildi.

Sanık, katıldığı eyleme ait fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu kabul etti

İddianamede, sanık Şirin Tokpınar'ın 1990'lı yıllarda tanıştığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen operasyonlarda öldürülen örgüt mensubu Kasım Koçu ile resmi olmayan evlilik yaptığı belirtilerek, her yıl Türkiye'ye gelen sanığın görüştüğü örgüte müzahir ailelerle ilgili araştırmalar yapıp raporlar hazırladığı anlatıldı.

Sanık Tokpınar'ın 2014'te Kandil bölgesine gittiği, 25 Haziran 2012'de Avrupa Konseyi önünde başlayan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için yapılan eylemlere 2016 ve 2019 yıllarında katıldığı belirtilen iddianamede, sanığın bu eyleme ilişkin fotoğraftaki kişilerden birisinin de kendisi olduğunu kabul ettiği aktarıldı.

İddianamede, sanığın Mayıs 2019'da PKK/KCK adına topladığı maddi yardımları Almanya üzerinden Kuzey Irak'taki örgüt üyelerine ulaştırdığı kaydedildi.

Cep telefonunda örgütün etkinliklerine katıldığına ilişkin video kayıtları bulundu

İddianamede, sanığın Norveç'te terör örgütünün düzenlediği toplantılara ve eylemlere katıldığı, incelenen cep telefonunda da bunlarla ilgili videoların yer aldığı kaydedildi.

Sanık Tokpınar, iddianamede yer alan ifadesinde, okuma yazması olmadığını, 30 yıl önce yasa dışı yollarla 4 çocuğuyla Norveç'e iltica talebinde bulunarak gittiğini, eşinin 30 yıl önce örgütün kırsal alanında faaliyet gösterirken öldürüldüğünü öğrendiğini söyledi. Tokpınar, eşi öldürüldükten sonra "terör örgütüne yardım" suçundan gözaltına alınarak 1 yıl tutuklu kaldığını belirtti.

Sanık Şirin Tokpınar'ın "silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.