PKK Fesih Sürecinde Koordineli Adımlar Atılacak

PKK Fesih Sürecinde Koordineli Adımlar Atılacak
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MSB kaynakları, PKK'nın fesih sürecinin devlet kurumlarıyla koordineli bir şekilde titizlikle sürdürüleceğini duyurdu. Silahların teslimi için bölge ülkeleriyle mekanizma kurulacak.

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MSB Kaynakları: (Terör örgütü PKK'nın fesih sürecine ilişkin) Süreç; devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek; alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek.

MSB Kaynakları: (Terör örgütü PKK'nın fesih sürecine ilişkin) Silahların teslimi konusunda; devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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