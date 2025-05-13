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PKK fesih açıklaması Lozan maddesi nedir?

PKK fesih açıklaması Lozan maddesi nedir?
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Terör örgütü PKK, 12 Mayıs'ta silahlı mücadeleyi sonlandırdığını açıkladı. Fesih açıklamasının içeriği ve Lozan maddesi ile olan bağlantısı merak konusu oldu. Peki, PKK fesih açıklaması Lozan maddesi nedir?

Terör örgütü, Pkk, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile silahlı mücadeleyi sonlandırdığını açıkladı. Peki, PKK fesih açıklaması Lozan maddesi nedir?

PKK FESİH AÇIKLAMASI LOZAN MADDESİ NEDİR?

PKK fesihaçıklamasında örgütün kökenlerine dair detaylar yer alıyor.

Açıklamada "Partimiz PKK; kaynağını Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasasından alan Kürt inkâr ve imha siyasetine karşı, halkımızın özgürlük hareketi olarak tarih sahnesine çıktı" deniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Politika
PKK
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