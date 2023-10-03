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Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu Ziyaretlerde Bulundu

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, esnafları ve okulu ziyaret ederek vatandaşların isteklerini dinledi. Ayrıca Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli de hane ziyaretlerine devam ediyor.