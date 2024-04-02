Pınarhisar'da oylar yeniden sayıldı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde itiraz üzerine oylar yeniden sayıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Neşe Çevikbaş 736 oy, Ak Parti'nin adayı Sedef Yörükön ise 735 oy almıştı.

Bu sonuca AK Parti Kaynarca Belde Başkanlığı itiraz etmişti.

İlçe Seçim Kurulu itirazı kabul ederek 1556 seçmenin oy kullandığı 7 sandığın yeniden sayılmasına karar vermişti.

Sayım sonucunda CHP'nin adayı Çevikbaş'ın oyu 2 artarak 738'e, AK Parti'nin adayı Yörükön'ün oyu 2 artarak 737'e yükseldi.