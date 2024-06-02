Pınarbaşı ilçesinde seçimler tamamlandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oy kullanma işlemi tamamlandı.

Pınarbaşı ilçesinde vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

İlçede saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

Sandık görevlileri, oy verme saatinin sona ermesinin ardından oy pusulalarının sayımına başladı.