Petrol ve doğal gazda yeni rekor üretim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğal gazda yeni rekor üretimin geldiğini duyurdu.

Bakan Bayraktar X hesabından yaptığı paylaşımda petrol ve doğal gazda yeni rekor üretiminin geldiğini duyurdu. Paylaşımında "Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde, kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi imkan ve kabiliyetlerimiz ile enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz" ifadelerine yer verdi. Bayraktar paylaşımında petrol üretiminin günde 107 bin 621 varile, doğal gaz üretiminin ise günde 7 milyon 609 bin 427 metreküpe yükseldiğini belirtti. - ANKARA