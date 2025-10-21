Haberler

Petro'dan Trump'a Sert Yanıt: 'Burada Kralları Kabul Etmeyiz'

Petro'dan Trump'a Sert Yanıt: 'Burada Kralları Kabul Etmeyiz'
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirmesi üzerine sert bir açıklama yaptı ve halkın egemenliğine vurgu yaptı.

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik açıklamasında, "Bir demokraside hükümet, Trump'ın değil, halkın denetimindedir. O, Kolombiya'da kral değil; burada kralları kabul etmeyiz" dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirmesi ve ABD ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu. Petro, Trump'ın 'Kolombiya kontrolden çıkmış durumda' sözlerine ilişkin, "Elbette kontrolden çıktı, ama onun kontrolünden. Bir demokraside hükümet, Trump'ın değil, halkın denetimindedir. O, Kolombiya'da kral değil; burada kralları kabul etmeyiz. Cumhuriyetlerde kimse kral gibi davranamaz" ifadelerini kullandı.

Petro, ABD'nin, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla hedef aldığı tekneler ile ilgili ise "Kara sularımız içinde olup olmadığını araştırıyoruz ancak bize koordinatları vermek istemediler. Peki, buna karşı ne yapmalı? Bir devlet başkanı susup diz mi çökmeli, yoksa insanlığın onuruyla mı konuşmalı? Uluslararası tüm mercilere başvuracağız ve ulusal egemenliğimizi savunacağız" diye konuştu.

