'Umarım Avrupalı liderler sadece Ukrayna'yı daha fazla silah pompalayarak desteklemeye odaklanmaz'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa, Almanya ve İtalya liderlerinin Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyarete yönelik, "Umarım bu üç ülkenin liderleri sadece Ukrayna'yı daha fazla silah pompalayarak desteklemeye odaklanmazlar. Bu kesinlikle anlamsız, insanların acılarını uzatacak ve ülkeye yeni zararlar verecek. Umarım liderler zamanlarını, duruma gerçekçi bir bakış atmak için kullanırlar" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaret Rusya tarafından yakından takip ediliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üç liderin ziyaretine yönelik, "Tabii ki liderler tahıl konusunu tartışacak. Ukrayna'nın bu konudaki tutumunun özünü hala anlayamıyoruz. Başkanımız bu krizin çözümü için ülkemizin katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatını kolaylaştırmak için Türk ortaklarımız da dahil diğer çabaları biliyoruz. Umarım bu üç ülkenin liderleri sadece Ukrayna'yı daha fazla silah pompalayarak desteklemeye odaklanmazlar. Bu kesinlikle anlamsız, insanların acılarını uzatacak ve ülkeye yeni zararlar verecek. Umarım liderler zamanlarını duruma gerçekçi bir bakış atmak için kullanırlar" dedi.

"RUSYA, SURİYE'NİN LUHANSK VE DONETSK'İ TANIMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILAYACAKTIR"

Peskov, son günlerde Rusya ve Suriye basınında resmi kaynaklara dayandırılan haberlere göre Suriye'deki Şam rejiminin, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan eden sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıyacağına yönelik iddialara da yanıt verdi. Peskov, "Şam rejiminin Luhansk ve Donetsk'i tanıması memnuniyetle karşılanacaktır" dedi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine yönelik soruya da, "Böyle bir görüşme planlandığında sizlere bilgi vereceğiz" ifadesini kullandı.

UKRAYNA'DAKİ 2 ABD'LİNİN AKIBETİ

İngiliz basınının aktardığı haberlerde, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'ya giden 2 ABD'li Alexander Dryuke ve Andy Hyun'un Ruslar tarafından yakalandığı ve esir alındığı iddialarına da cevap veren Peskov, "Belki Rusya Savunma Bakanlığının bilgisi vardır ama benim bir bilgim yok" şeklinde konuştu.

"KIRIM'IN GÜVENLİĞİ GÜVENCE ALTINDA"

Ukrayna'nın, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı geri alma ve yarımadanın altyapısını engelleme gibi ihtimallere karşı tedbir aldıklarını ifade eden Peskov, "Bu arka plana karşı bir şey (yapıcı müzakereler) beklemek zor, çünkü her şey durdu. Kırım'ın güvenliği ordumuzun aldığı ek tedbirlerle güvence altında. Ukrayna ordusu ve Ukraynalı siyasilerin Kırım köprüsü ile ilgili sözlerine gelince, bu çok zor. Elbette bu tür tehditlerin farkındayız ve dikkate alıyoruz" dedi.

(Erhan Altıparmak /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika