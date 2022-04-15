Peskov: 'Şüphesiz, Ukrayna'daki operasyonda tüm hedeflere ulaşılacak'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonlarına devam ettiğini belirterek, "Şüphesiz, Ukrayna'daki operasyonda tüm hedeflere ulaşılacak" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'daki silahlı milliyetçi oluşumların ortadan kaldırılmasının en önemli hedef olduğunu ifade eden Peskov, "Aşırı milliyetçi taburların sivil nüfusu rehin almadığı yerlerde, sivil altyapıya, evlere ateş açmadığı yerlerde, barışçıl hayat sürüyor. Aşırı milliyetçi taburların bunları yaptığı yerlerde ise sert bir çarpışma yaşanıyor ve onların hepsinin imha edilmesi gerekiyor. En önemlisi bu toprakların aşırı milliyetçi taburlardan kurtarılması" dedi. Ukrayna'daki operasyonların devam ettiğini vurgulayan Peskov, "Harekat devam ediyor ve görevler iyi biliniyor. Şüphesiz, Ukrayna'daki operasyonda tüm hedeflere ulaşılacak" dedi.

"Bryansk bölgesinden yardım talebi gelmedi"

Ukrayna tarafından Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Klimovo köyüne dün gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıdan sonra bu bölgeden yardım çağrısı gelip gelmediğine yönelik sorulan soruyu yanıtlayan Peskov, "Bildiğim kadarıyla bu konuda bölgelerden herhangi bir talep olmadı. Burada hasarlar var ama bunlar ciddi boyutta hasarlar değil. Dolayısıyla bölgelerin güçleri ve imkanları muhtemelen gerekli tedbirleri almaya yeterli" şeklinde konuştu.

Putin, Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in programları hakkında bilgi veren Peskov, "Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle daha yeni bir operasyon toplantısı düzenlendi. Güncel konulara ilave olarak Rusya'nın insani politikası planlı bir şekilde tartışıldı" dedi. Dün Karadeniz'de batan Rus donanmasının amiral gemisi Moskova kruvazörü ile ilgili Putin'in ayrıca bir toplantı yapıp yapmayacağı sorusuna yönelik Peskov, "Hayır. Başkan böyle bir toplantı planlamadı. Bu Rus ordusunun konusudur" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika