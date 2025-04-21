Pervin Buldan ve Avukat Erol İmralı'ya Gitti

Dem Parti heyeti üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan ve Avukat Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya doğru yola çıktı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Van Milletvekili Pervin Buldan'ın, Asrın Hukuk Bürosundan Avukat Faik Özgür Erol ile birlikte, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya doğru yola çıktığı belirtildi.