Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı...

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Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adasına gitti.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adasına gitti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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