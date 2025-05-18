Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ile İmralı'da Görüşecek

Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ile İmralı'da Görüşecek
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DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Avukat Özgür Erol, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

Dem Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ile Avukat Özgür Erol, Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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