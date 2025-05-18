Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ile İmralı'da Görüşecek

Dem Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ile Avukat Özgür Erol, Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı.