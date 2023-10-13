Peru'da Cumhurbaşkanı'nın görevden alınması talep edildi

Peru'da bir grup Kongre üyesi Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin 'Ahlaki yetersizlikten' görevden alınmasını talep etti. Azil önergesine 26 Kongre üyesi daha destek verdi.

Peru'da bir grup Kongre üyesi Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin "Ahlaki yetersizlikten" görevden alınmasını talep etti.

Ulusal basında çıkan habere göre, Kongre üyesi Alex Flores tarafından Cumhuriyet Kongresine sunulan azil önergesine 26 Kongre üyesi daha destek verdi.

Kongre üyesi Flores açıklamasında, Cumhurbaşkanı Boluarte'nin Peru Siyasi Anayasası'nın 115. maddesinin ikinci paragrafını ihlal ettiğini belirterek, ahlaki yetersizlikten Kongre'de görevden alınması gerektiğini söyledi.

Peru yasalarına göre genel kurulda cumhurbaşkanının "azlinin" tartışılmaya açılabilmesi için 52 Kongre üyesinin daha destek vermesi gerekiyor.

Yasalara göre bir devlet başkanının görevden azledilmesi için ise 130 Kongre üyesinden 87'sinin oyuna ihtiyaç var.

Peru'da son 5 yılda çok sayıda devlet başkanının çeşitli suçlamalar nedeniyle görevden alındığı biliniyor.

Ülkede en son eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevinden azledilmişti.

O dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevini yürüten Boluarte, Castillo'nun görevden alınmasının ardından 8 Aralık 2022'de yeni cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.