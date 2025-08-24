Pentagon, Ukrayna'nın ATACMS Kullanımını Engelliyor

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ABD yapımı uzun menzilli füzeleri Rusya hedeflerine karşı kullanmasını engellemeye yönelik yeni bir onay süreci uyguluyor. Bu süreç, savaşı etkileyen barış görüşmelerine dair çabalarla bağlantılı olarak şekillendiriliyor.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'nın ABD yapımı uzun menzilli Ordu Taktik Füze Sistemleri'ni (ATACMS) Rusya'daki hedefleri vurmak için kullanmasını engelliyor.

ABD, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes anlaşmasına varılması için çalışmalarını sürdürürken, savaşı etkileyen bir iddia ortaya atıldı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'ın (WSJ) haberinde, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Ukrayna'nın ABD yapımı uzun menzilli Ordu Taktik Füze Sistemleri'ni (ATACMS) Rusya'daki hedefleri vurmak için kullanmasını engellediği aktarıldı. Haberde, "Beyaz Saray, Putin'i barış görüşmelerine katılmaya ikna etmeye çalışırken, Pentagon tarafından uygulanan bir onay süreci, Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine saldırı başlatmasını engelledi" denildi. WSJ, uzun menzilli silahların kullanımı konusundaki kararın Savunma Bakanı Pete Hegseth'e ait olduğunu ifade etti.

Füze saldırıları için inceleme mekanizması geliştirildi

WSJ'nin haberine göre, füze saldırıları için yürütülen inceleme mekanizması ABD Savunma Bakanlığı Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby tarafından geliştirildi ve Ukrayna'nın ABD istihbaratı ve bileşenlerine dayanan ABD yapımı silahların ve Avrupa silahlarının kullanımını denetliyor. Haberde ayrıca, inceleme sürecine ek olarak, ABD'nin belirli bir silah türünden yeterli stoğa sahip olup olmadığını değerlendirmek amacıyla bir derecelendirme sisteminin uygulamaya konduğu bildirildi. Ukrayna'ya hangi silahların tedarik edilebileceğine karar verilmesine yardımcı olmak için Albay Colby tarafından kırmızı, sarı ve yeşil kategoriler belirlendi.

İnceleme süreci İngiliz yapımı uzun menzilli Storm Shadow füzeleri için de geçerli

Gazeteye konuşan bir İngiliz ve 2 ABD'li yetkili, yeni inceleme sürecinin ABD hedefleme verilerine bağımlılığı nedeniyle İngiliz yapımı uzun menzilli Storm Shadow füzeleri için de geçerli olduğunu aktardı.

Ukrayna en son bahar aylarında, önceki Beyaz Saray yönetimi tarafından onaylanan bir ATACMS sevkiyatı almıştı. - WASHINGTON

