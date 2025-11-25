Haberler

Pentagon, Senatör Mark Kelly Hakkında Soruşturma Başlattı

Pentagon, Senatör Mark Kelly Hakkında Soruşturma Başlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pentagon, eski asker ve Demokrat Senatör Mark Kelly'nin, Başkan Trump'ın 'yasa dışı emirlerine uymaması' çağrısı yapması üzerine soruşturma açıldığını duyurdu. Kelly'nin silahlı kuvvetlerin moralini bozmaya yönelik eylemleri nedeniyle yasal süreç başlatıldığı belirtildi.

PENTAGON, askerlerin Başkan Donald Trump'ın 'yasa dışı emirlerine uymaması' çağrısı yapan Demokrat Senatör ve eski asker Mark Kelly hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, emekli albay ve Demokrat Senatör Kelly hakkında soruşturma açıldığı bildirildi. Açıklamada, Kelly'nin eski bir asker olarak 'silahlı kuvvetlerin moralini ve düzenini' bozmaya yönelik girişimlerde bulunduğu iddia edilerek, bu tür eylemlerin ilgili yasalara göre suç teşkil edebileceği ve bu nedenle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.