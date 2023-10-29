Pendik'te Cumhuriyet'in 100. Yılı Yürüyüşü Düzenlendi

Pendik'te 29 Ekim Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce öğrenci ve vatandaşın katıldığı yürüyüşte 100 metrelik dev Türk bayrağı kortej eşliğinde taşındı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında Pendik'te 'Cumhuriyet'in 100'üncü yılı yürüyüşü' düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk sunma töreni sonrası başlayan yürüyüşe yüzlerce öğrenci ve vatandaş katıldı. Pendik sahildeki etkinlik alanından başlayan yürüyüşte, 100 metrelik Türk bayrağı öğrencilerin ellerinde taşındı. Pendik Belediyesi bando takımı marşları eşliğinde yürüyen kalabalığa fener alayı da eşlik etti. Sahildeki etkinlik alanında son bulan yürüyüş sonrası program şiir dinletisi ile devam etti. 100 metrelik Türk bayrağı ile yürüyüş havadan görüntülendi.

"Bu coşkuyu hep beraber paylaşacağız"

Kutlamalara katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Öncelikle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun. Biraz buruk bir şekilde kutluyoruz. Filistin'deki olaylar sebebiyle. Dün itibarıyla çelenk koyarak başladığımız programımızı kortej yürüyüşüyle finale çıkarmış olacağız. Meydanda etkinliklerimiz olacak. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını bu şekilde vatandaşlarımızla birlikte kutlamış olacağız. 100 metrelik dev Türk bayrağı ile öğrenci kardeşlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bu coşkuyu hep beraber paylaşacağız" dedi.

"Bu coşkuyu kaçırmak istemedik"

Kutlamalara çocuğu ile birlikte katılan vatandaşlardan Emine Çevik, "Kesinlikle bu coşkuyu kaçırmak istemedik. Bayrak töreni olduğunu duyunca çocuğumla birlikte bayrağımızı alıp marşımızı açarak buraya geldik" diye konuştu. - İSTANBUL