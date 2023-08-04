Pendik Belediye Başkanı Cin'den İmamoğlu'na Manidar Cevap

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Pendik'te yaptıkları ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz derler. Sizin için geçerli değil herhalde. 4 yılda Pendik'te bir iziniz olmadığı halde Maşaallah Twitter'da yağmursuz gök gürültüsü gibisiniz' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden Pendik'te yaptıkları ile ilgili paylaşımına Pendik Belediye Başkanı Cin'den manidar cevap geldi. Cin, "Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz derler. Sizin için geçerli değil herhalde. 4 yılda Pendik'te bir iziniz olmadığı halde Maşaallah Twitter'da yağmursuz gök gürültüsü gibisiniz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Pendik'te yaptıkları ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Sayın Başkan selamlar, "tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz" derler. Sizin için geçerli değil herhalde. 4 yılda Pendik'te bir iziniz olmadığı halde Maşaallah Twitter'da yağmursuz gök gürültüsü gibisiniz. Herkese yakışmıyor size bu da yakışıyor. Hayat size güzel" yorumunda bulundu. - İSTANBUL