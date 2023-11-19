Pençe Yıldırım Operasyonu'nda Teröristlere Ait Mağara Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağaranın ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Daima asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağarayı ele geçirdi. Çok sayıda odası olan mağarada tespit edilen yaşam malzemeleri kullanılamaz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA