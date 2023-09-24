Pençe-Kilit Operasyonunda 5 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara hız kesmeden devam edildiği belirtildi. Açıklamada, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika