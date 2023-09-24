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Pençe-Kilit Operasyonunda 5 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara hız kesmeden devam edildiği belirtildi. Açıklamada, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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