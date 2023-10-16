Pençe-Kilit Operasyonunda 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar devam ediyor.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika