Pençe-Kilit Operasyonu'nda askerlerin zorlu arazi koşulları

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan askerlerin zorlu arazi koşullarındaki görüntülerini, "Ulaşılamaz denen her yerde biz varız" notu ile paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ulaşılamaz denen her yerde biz varız' diyen kahraman Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor" denildi. Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan askerlerin zorlu arazi koşullarındaki görüntülerine yer verildi.