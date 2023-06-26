Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Politika Haberleri
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." vurgusu yapıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika