Pençe Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlere Ait Mühimmat Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Ele geçirilen malzemeler arasında havan mühimmatı, uçaksavar mühimmatı ve silah mühimmatı bulunuyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler; 22 adet 60 mm'lik havan mühimmatı, 1 adet 81 mm'lik havan mühimmatı, 500 adet 12.7 mm'lik uçaksavar mühimmatı, 10 bin adet 7.62x54 mm'lik hafif silah mühimmatı, 1 adet jelikan, 2 adet 1000 litrelik su deposu, 1 adet UPS (güç kaynağı), 1 jelikan benzin, 200 metre CCTV kamera kablosu, muhtelif yaşam malzemeleri" denildi.