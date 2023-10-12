Pazaryeri Kaymakamı köylerde vatandaşların taleplerini dinliyor
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Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman, Gümüşdere köyünde vatandaşlar ile buluşarak taleplerini dinledi ve yapılan çalışmaları inceledi.
Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman köylerde vatandaşların taleplerini yerinde dinlemeye devam ediyor.
İlçeye bağlı Gümüşdere köyünde vatandaşlar ile buluşan Kaymakam Kahraman köylü vatandaşların taleplerini dinledi. Gümüşdere köyünde yapılan çalışmaları da inceleyen Kaymakam Ahmed Tayyip Kahraman, Köy Muhtarı İsmail Yenitürk'ten çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika