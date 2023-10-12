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Pazaryeri Kaymakamı köylerde vatandaşların taleplerini dinliyor

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman, Gümüşdere köyünde vatandaşlar ile buluşarak taleplerini dinledi ve yapılan çalışmaları inceledi.