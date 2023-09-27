Patnos'ta AK Parti İlçe Başkanlığına Çetin Taşdemir atandı

Ak Parti Patnos İlçe Başkanlığında, yerel seçimler öncesi belediye başkan aday adaylığını açıklayarak istifa eden Tekin Dinç'in yerine atanan Çetin Taşdemir, görevi devraldı.

Ak Parti Patnos İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen törene, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör ve çok sayıda partili katıldı. Törende konuşan Tekin Dinç, yaklaşık 9 yıl boyunca İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek Patnos için mücadele ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle İlçe Başkanlığına atanan Çetin Taşdemir'e başarılar dileyen Dinç, "Tüm teşkilatlarımızın, kıymetli başkanımızın arkasında olduğu bilinci ve inancıyla, bugün tek yürek olarak, davasını gözeterek biz olma günü olduğunu bilerek ve bu inançla çalışacaklarına inanıyorum." dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci de partide 9 yıl boyunca görev yapan Tekin Dinç'e emeklerinden dolayı teşekkür ederek, "Kendisi gecesiyle gündüzüyle partimiz için emek vermiştir. Bu saatten sonra da partinin hizmetinde olacağını çok iyi biliyoruz." diye konuştu. Çetin Taşdemir'in parti için ne kadar mücadele ettiğine seçimde de şahitlik ettiklerini ifade eden Kilerci, "Yeni başkanlık görevinde ise hem partimize hem de Patnos'umuza hizmet noktasında bayrağı daha üst düzeye çıkaracağından şüphemiz yoktur, güvenimiz sonsuzdur. Bu vesileyle Çetin Taşdemir'e görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çetin Taşdemir ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği vizyon doğrultusunda 2024 hedefleriyle bütünleşerek seçim dönemini milletin geleceği için Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Patnos'u hak ettiği yere getirebilmek amacıyla var gücüyle çalışacaklarını söyledi. Öncelikli hedeflerinin Patnos'u AK Belediyecilik ile tanıştırmak ve hizmet odaklı siyaseti Patnoslu hemşerilerinin beğenisine sunabilmek olduğunu vurgulayan Taşdemir, "Tüm halkımızın hizmetindeyiz, ayrıca halkımızı Patnos İlçe Başkanlığımızda ağırlamaktan da onur duyarız." dedi.

Programın ardından Çetin Taşdemir'e evinde yöresel Helise yemeği ikram edildi. - AĞRI