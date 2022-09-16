Paşinyan: 'Bugün itibarıyla ölen askerlerimizin sayısı 135'e ulaştı'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ordusu ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ermeni asker sayısının 135'e ulaştığını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ordusu ile geçtiğimiz hafta yaşanan çatışmaların ardından hükümet üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi. Paşinyan, geçtiğimiz gün 105 olarak açıklanan hayatını kaybeden Ermeni asker sayısının 135'e yükseldiğini söyleyerek, "Bugün itibarıyla teyit edilen sayıya göre hayatını kaybeden askerlerimizin sayısı 135'tir. Ancak bu sayı henüz nihai bir sayı değil. Ayrıca çok sayıda yaralımız da var" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan da dün başlayan ateşkesin şu ana kadar ihlal edilmediğini söyleyerek, "Ateşkes esasen dün gece de devam etti. Silahlı kuvvetlerimizin kendilerine verilen görevleri yerine getirdiğini söyleyebilirim" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, şu an Özbekistan'ın Smerkand kentinde gerçekleşen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gece saatlerinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Peskov görüşme içeriğine dair detay vermezken, Kremlin Bilgi Servisi de görüşme zaptını henüz resmi portaldan yayınlamadı. - ERİVAN