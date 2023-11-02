AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi olan Fatih Erdoğan'ın şikayeti üzerine BirGün gazetesi yönetici ve çalışanları hakkında dezenformasyon suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Pasifik İnşaat'ın sahibi Fatih Erdoğan'ın şikayetiyle BirGün gazetesi yönetici ve çalışanlarına soruşturma başlatıldı

Pasifik İnşaat'ın sahibi Fatih Erdoğan'ın şikayetiyle BirGün gazetesi yönetici ve çalışanlarına "dezenformasyon" soruşturması başlatıldığı öğrenildi. AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın da eşi olan Fatih Erdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Fatih Erdoğan, 28 Aralık 2022 tarihinde BirGün Muhabiri İsmail Arı imzasıyla "AKP'linin eşinden milyarlık vurgun!" başlığıyla ve 6 Ocak 2023 tarihinde BirGün Haber Müdürü Uğur Şahin imzasıyla "Erdoğanlar'ı üzecek karar: Yağmaya fren" başlığıyla yayımlanan Haber'>haberler nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

Fatih Erdoğan'ın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç, Haber Müdürü Uğur Şahin ve BirGün Muhabiri İsmail Arı hakkında soruşturma başlatarak ifadeye çağırdığı öğrenildi.

YİNE DEZENFORMASYON YASASI!

Soruşturmanın, TBMM'de görüşülürken hükümetin "dezenformasyon yasası" olarak tanıttığı, ancak artık gazetecilere haberleri nedeniyle sıklıkla soruşturma açılmasını sağlayan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesi kapsamında "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yürütüldüğü bildirildi. Son olarak T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan aynı gerekçeyle önceki gün tutuklanmıştı.