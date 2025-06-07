Partilerden DEM Parti'ye Kurban Bayramı Ziyareti

Partilerden DEM Parti'ye Kurban Bayramı Ziyareti
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Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi heyetleri, Kurban Bayramı dolayısıyla DEM Parti'yi ziyaret etti. Ziyaretlerde barış ve huzur vurgusu yapıldı.

Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi heyetleri, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında DEM Parti'yi ziyaret etti.

Konuk heyetleri, Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Parti Meclisi üyeleri Zeyno Bayramoğlu ve İhsan Seylan karşıladı.

Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu başkanlığındaki Gelecek Partisi heyeti, DEM Parti'yi ziyaret ederek, partililerin bayramını kutladı.

Bekiroğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecinde yaşanan son gelişmelerin herkesi sevindirdiğini belirterek, "Herkese yeni bir umut açıyor. Bunları sağlayacak kurum ve kuruşlar da tabii ki siyasi partiler. Bütün siyasi partilerin gösterdiği çaba ve gayretle yol kat ederiz. Ülkenin huzura ve güvene ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Tiryaki de bugünlerin Türkiye için tarihi günler olduğunu vurgulayarak, "Barışın kapısını araladığımızı düşünüyoruz. Geçmiş çözüm döneminden farklı olarak bu dönemde neredeyse Türkiye'deki bütün siyasi partiler, bu sürece destek veriyor." dedi.

DEM Parti heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli başkanlığındaki Yeniden Refah Partisi heyetini ağırladı.

DEM Parti'nin bayramını kutlayan Geyveli, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini ancak siyasetin dilinin birleştirici olması gerektiğini belirtti.

Tiryaki ise süreç hakkında toplumun ve siyasi partilerin daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Genel Başkan Yardımcıları Abdullah Akın ve Mehmet Atmaca ile Genel Merkez Gençlik Kolları GMYK Üyesi Mustafa Oğuzhan Kutluca'nın yer aldığı Saadet Partisi heyetinin ziyaretinde de Akın, Kurban Bayramı'nı kutladı, bayramın İslam alemine barış getirmesini diledi.

Tiryaki ise ziyaretlerinden dolayı Saadet Partisi heyetine teşekkür etti.

Akın, Gazzeli şef Israa Alhalabi'nin gönderdiği kurabiye ve mektubu Tiryaki'ye verdi.

Son olarak Genel Sekreter Yusuf Türkmen, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan ve Genel Başkan Yardımcısı Büşra Sakınmaz'dan oluşan DEVA Partisi heyeti, DEM Parti'ye ziyarette bulundu.

Herkesin bayramını kutlayan Türkmen, "Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıya ulaşmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
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