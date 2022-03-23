Partiden ihraç kararını mahkeme bozdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Partiden ihraç kararını mahkeme bozdu

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Partiden ihraç kararını mahkeme bozdu

Cumhuriyet Halk Partisi Karesi ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğini sürdürürken parti tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle ihraç edilen S. Cengiz Dikici, Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davayı kazanarak partisine geri döndü.

ANKARA (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi Karesi ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğini sürdürürken parti tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle ihraç edilen S. Cengiz Dikici, Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davayı kazanarak partisine geri döndü.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla üyeliğine son verilen Karesi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi S. Cengiz Dikici açtığı davalı kazanarak partisine geri döndü. Parti tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle ilk önce İl Disiplin Kurulu ardından da Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilen Mimar S. Cengiz Dikici Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açmıştı. Mahkeme CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun verdiği ihraç kararını iptal etti. Mimar S. Cengiz Dikici mahkeme kararıyla CHP üyeliğini tekrar kazanmış oldu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Mahkeme, Ankara, Hukuk, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title