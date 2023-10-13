Parlamenterler Arası Kudüs Platformu İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınadı

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için İslam dünyasına birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Platformun İstanbul Bahçelievler'deki merkezinde, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını kınamak için basın açıklaması yapıldı.

"Çılgınca ve insanlık dışı bir saldırı"

Platform Başkanı Hamid bin Abdullah el-Ahmar, basın açıklamasında " İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik, Filistin halkını imha savaşı olarak nitelendirilebilecek çılgınca ve insanlık dışı bir saldırısına tanık olduk. Bu durum Amerika'nın ve Batı'nın suç ortaklığı, onayı ve yeşil ışık yakmasıyla; Arap ve İslam ülkelerinin anlaşılmaz ve utanç verici sessizliğiyle gerçekleşmektedir." dedi.

Toprakları işgal edilen ve İsrail tarafından saldırıya uğrayan Filistin halkının kendini savunma hakkı olduğunu belirten Ahmar, platform olarak tüm dünyayı İsrail'e baskı uygulamaya davet ettiklerini ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için İslam dünyasının birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"Gazze'de gökten adeta ölüm ve dehşet yağmaktadır"

Platformun Türkiye Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, savaşın da bir ahlakı olması gerektiğinin altını çizerek "Gazze'de gökten adeta ölüm ve dehşet yağmaktadır. Elinde hiçbir silahı olmayan masum insanları, ana kucağındaki bebekleri, tüyü bitmedik yetimleri, anneleri, babaları, yaşlıları, hastaları hedef alan bir zulmün hiçbir meşru gerekçesi olamaz." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumun duyarsızlığı nedeniyle bir dayatmaya asla müsaade edilemeyeceğini dile getiren Nebati, "Bölgede kan ve zulmün ilelebet durması amacıyla, Filistin için hakkaniyetli bir çözüm adına mücadele etmek, bizler için kıyamete kadar sürecek bir izzetinefis meselesidir." diye konuştu.

Nebati, Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası anlaşmaların ve hukukun gereğini yerine getirerek Filistin halkının kendi topraklarında devlet kurmasını sağlayacak adımları ivedilikle atması gerektiğini vurguladı.

"Gazze halkı bir yere gitmeyeceklerini söylüyor"

Filistin Gazze Milletvekili Mervan Aburas ise konuşmasında Gazze'den aldığı ve medyaya yansımayan bazı haberleri aktardı.

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının bilinenden fazla olduğunu belirten Aburas, 17 yıldır abluka altındaki bölgede yetersizlikler sebebiyle bombalamaların ardından hayatını kaybedenlerin enkaza dönen binaların altında kalan bedenlerine ulaşılamadığını söyledi.

Aburas, "Bir Gazzeli yakındaki bir bakkaldan bir şey almak için dışarıya çıktı. Döndüğünde ailesinin içinde olduğu evin bombalandığını gördü ve aile o enkazın altında kalmıştı. Enkazın altında canlı olan annesiyle uzun süre konuştu; ama ne kendisinin ne de gelen ekiplerin imkanı olmadığı için annesini ve enkaz altında hayatta olan diğer kişileri çıkaramadılar." dedi.

Tehcire zorlanan Gazze halkının sokaklara döküldüğünü işaret eden Aburas, "Gazze halkı bir yere gitmeyeceklerini söylüyor, bunun için Gazze sokaklarında protestolar düzenliyorlar. O zor şartlar altında evlerinden gitmeyeceklerini söylüyorlar." açıklamasında bulundu.