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Paris'te lise öğrencileri İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi

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Politika Haberleri

Fransa'nın başkenti Paris'te lise öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için 3 okulun önünde gösteri düzenledi. Öğrenciler, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek için 3 okulun önünde gösteri yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris'te lise öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için 3 okulun önünde gösteri düzenledi.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Gazze'deki duruma dikkati çekmek isteyen Paris'teki 3 lisenin öğrencileri, ders bıraktı.

Öğrenciler, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek için 3 okulun önünde gösteri yaptı.

Balzac lisesinin önünde "Özgür Filistin, özgür Gazze" sloganları atan öğrenciler, "Paris'ten Gazze'ye ırkçılığa karşıyız" ve "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Paris'te dün de liseliler, Filistin'e destek amacıyla 2 okulun önünde gösteri düzenlemişti.

Kaynak: AA / Politika

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