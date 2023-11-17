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Paris'te lise öğrencileri İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi

Fransa'nın başkenti Paris'te lise öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için 3 okulun önünde gösteri düzenledi. Öğrenciler, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek için 3 okulun önünde gösteri yaptı.