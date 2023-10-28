Paris'te Filistin'e Destek Gösterisine Polis Müdahalesi

Fransa'nın başkenti Paris'te emniyet müdürlüğünün yasağına rağmen Filistin'e destek için düzenlenen gösteride, polis göstericileri dağıtmak için sert müdahalede bulundu. Binlerce kişi yağmura rağmen Chatelet Meydanı'nda toplanarak Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Polis, göstericilere sert bir şekilde müdahale etti ve para cezası kesti.

Fransa'nın başkenti Paris'te emniyet müdürlüğünün yasağına rağmen Filistin'e destek için düzenlenen gösteride, polis göstericileri dağıtmak için sert müdahalede bulundu.

Yağmura karşın binlerce kişi Paris'teki Chatelet Meydanı'na gelerek Filistin'e destek için gösteri düzenledi.

Ellerinde "Özgür Filistin", "Soykırım" yazılı dövizler ve Filistin bayraklarıyla alana geldi.

"İsrail katil, Macron ( Fransa Cumhurbaşkanı) suç ortağı", "Macron istemese de Filistin için buradayız." sloganlarını atan göstericiler, ateşkes çağrısı yaptı.

Polis çembere aldığı göstericilere sert bir şekilde müdahale etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, polisin gösteriye katılmak isteyenlere biber gazı sıkması ve yine polislerce götürülen bir göstericiye bir başka polisin yaklaşarak başına copla vurması dikkati çekti.

Diğer yandan polis, protesto gösterisinin yasaklandığı gerekçesiyle protestoculara para cezası kesti.

"İsrail ırkçı ve apartheid bir devlettir"

Gösteriye katılan ve Fransa'da yaşayan ABD'li Yahudi Raphy Wofsy AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siyonist bir ailede büyüdüğünü belirtti.

"Zamanla Filistin'e ilişkin gerçeği öğrendim. Çok etkilendim ve Filistinlilerle dayanışma içinde mücadeleye başladım." diyen Wofsy, Gazze'de siviller öldürülürken evinde oturmak yerine protestoya katılmayı seçtiğini söyledi.

İsrail'in Yahudilerle karıştırılsa da farklı şeyler olduğuna dikkati çeken Wofsy, "İsrail ırkçı ve apartheid bir devlettir." dedi.

Wofsy, herkesin İsrail-Filistin çatışmasında ateşkesin sağlanmasından yana olduğunu ifade etti.

Göstericiye katılan Kenyalı öğrenci Frank Odhiambo da başkentte ikinci kez Filistin'e destek gösterisine katıldığını söyledi.

Odhiambo, gösterinin aslında bir yürüyüş şeklinde planlandığını ancak kalabalığın her iki tarafında polisler olduğu için yürüyemediklerini ifade etti.

Fransa'da katıldığı Filistin yanlısı gösterilerde Yahudi karşıtı söylem duymadığını vurgulayan Odhiambo, Paris yönetiminin Filistin gösterilerine izin vermemesine ilişkin olarak da "Fransa'nın Gazze'deki savaşta suç ortağı olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Odhiambo, Avrupa Birliği'nin (AB) en başat ülkelerinden birisinin bunu yapmasını utanç verici olarak değerlendirdi.

Soyadını vermek istemeyen Anastasia isimli İsveçli gösterici de Filistin halkına desteğini göstermek için alana geldiğini belirtti.

Anastasia, Gazze'de yaşananların "soykırım" olduğunu söyledi.

"Şu anda suçlu olmayan siviller, küçük çocuklar bombalanıyor. Bu insani değil. Buna tahammül edemiyorum." diye konuşan Anastasia, bazı AB liderlerinin "ateşkes" çağrısında bulunmamasından memnun olmadığını ifade etti.

Öte yandan ülkenin Lille, Nice ve Marsilya kentlerinde de Filistin destekçileri sokağa indi.

Fransız basını, polisin Paris'teki gösteriye katılan yaklaşık 1000 kişiye para cezası kestiğini aktardı.