Paris'te elektrikli scooter kullanımı yasaklandı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen referandum sonucunda elektrikli scooterların kullanımı yasaklandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 3 farklı özel şirket tarafından kiralanan elektrikli scooterlar için dün yapılan referandumun sonuçları açıklandı. Parisliler yüzde 89.03 oyla elektrikli scooterların kullanımının yasaklanmasını talep etti. Paris nüfusunun yalnızca yüzde 7.5'inin katıldığı referandum sonucunda elektrikli scooterların kullanımı yasaklandı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, düşük katılıma rağmen sonucu yerel demokrasi için bir zafer olarak nitelendirdi. Yaklaşık 103 bin 84 kişinin oy kullandığını belirten Hidalgo, "Parisliler, elektrikli scooterların kullanımına karşı olduklarını ifade etti. Açık bir yol haritası verdiler biz de onların bu kararına uyacağız" dedi. Referandum sonucunun açıklanmasının ardından herkesi seçim sonucuna saygı göstermeye davet eden Hidalgo, eylül ayından itibaren Paris sokaklarında kiralık elektrikli scooter kullanımına son vereceklerinin teminatını da verdi.

Elektrikli scooterların kullanımına karşı çıkan Hidalgo, yasağın sokaklardaki sıkıntıları azaltacağını öne sürmüştü.

Referandum sonucundan şahıslara ait olan scooterlar değil, yalnızca kiralama yapan şirketlere ait olan scooterlar etkilenecek. - PARİS