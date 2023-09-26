Paris'te demiryolu çalışanları SNCF'nin yeniden yapılandırma planını protesto etti
Fransa'nın başkenti Paris'te demiryolu çalışanları, Fransız demir yolu şirketi SNCF'nin yük taşımacılığı biriminin yeniden yapılandırma planını protesto etmek için Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının binasını bastı. Göstericiler, plan kapsamında işten çıkarılacak 500 çalışana karşı çıkıyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te demiryolu çalışanları, Fransız demir yolu şirketi SNCF'nin yük taşımacılığı biriminin yeniden yapılandırma planını protesto etmek için Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının binasını bastı.
Paris'te demiryolu çalışanları Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının La Defense Mahallesi'ndeki binasını bastı ve içerde meşaleler yakarak eylem gerçekleştirdi.
SNCF'nin yük taşımacılığı birimi SNCF Fret'in yeniden yapılandırma planına karşı çıkan göstericiler, "SNCF satılık değil" sloganları attı.
Polis ekipleri göstericilere müdahale ederek binadan dışarı çıkardı.
Göstericiler, söz konusu yapılandırma planı kapsamında 500 çalışanın işten çıkarılıcağını savunuyor ve buna karşı çıkıyor.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, SNCF Fret'in 2007-2019 yıllarında aldığı yardımlardan 5,3 milyar avrosunun iadesini kararlaştırmıştı.
SNCF yönetimi, SNCF Fret'in bu miktarı ödemek zorunda kalmaması için, söz konusu birimin yeniden yapılandırma planını başlatmıştı.
Bu plan kapsamında, SNCF Fret'in faaliyetlerinin yüzde 20'si rakiplerine devredilecek.