Papa Leo'dan Savaş Karşıtı Mesaj

Papa Leo'dan Savaş Karşıtı Mesaj
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Papa 14'üncü Leo, savaşların sorunları çözmeyeceğini, aksine derin yaralar açacağını vurguladı. Barış ve diplomasi çağrısı yaptı.

Papa 14'üncü Leo, "Savaş sorunları çözmez; tam tersine sorunları büyütür ve halkların tarihinde iyileşmesi nesiller süren derin yaralar açar" dedi.

Papa 14'üncü Leo, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Papa Leo, "Savaş sorunları çözmez, tam tersine sorunları büyütür ve halkların tarihinde iyileşmesi nesiller süren derin yaralar açar. Hiçbir silahlı zafer annelerin acısını, çocukların korkusunu ya da çalınan gelecekleri telafi edemez. Diplomasi silahları sustursun. Uluslar geleceklerini şiddet ve kanla lekelenmiş çatışmalarla değil, barış çalışmalarıyla çizsinler" dedi. - VATİKAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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