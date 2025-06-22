Papa Leo'dan Savaş Karşıtı Mesaj

Papa 14'üncü Leo, "Savaş sorunları çözmez; tam tersine sorunları büyütür ve halkların tarihinde iyileşmesi nesiller süren derin yaralar açar" dedi.

Papa 14'üncü Leo, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Papa Leo, "Savaş sorunları çözmez, tam tersine sorunları büyütür ve halkların tarihinde iyileşmesi nesiller süren derin yaralar açar. Hiçbir silahlı zafer annelerin acısını, çocukların korkusunu ya da çalınan gelecekleri telafi edemez. Diplomasi silahları sustursun. Uluslar geleceklerini şiddet ve kanla lekelenmiş çatışmalarla değil, barış çalışmalarıyla çizsinler" dedi. - VATİKAN