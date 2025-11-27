Papa 14'üncü Leo Türkiye Ziyaretine Son Verdi
Papa 14'üncü Leo, Türkiye ziyaretinin ilk ayağını tamamlayarak Ankara'dan İstanbul'a hareket etti. Uğurlama törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.
ANKARA'DAN AYRILDI
Papa 14'üncü Leo, Türkiye ziyaretinin ilk ayağında Ankara'daki temaslarını tamamladı. Papa 14'üncü Leo, Vatikan Büyükelçiliği ziyareti sonrası Esenboğa Havalimanı'na geçerek İstanbul'a yola çıktı. Papa'yı, havalimanından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy uğurladı.
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika