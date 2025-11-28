Papa 14. Leo: "Ziyaret logosundaki köprü, Türkiye'nin dünyadaki rolünü anlatıyor"

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti için hazırlanan logodaki köprü figürünün ülkenin jeopolitik konumunu ve kültürel zenginliğini simgelediğini belirtti. Köprünün yalnızca iki kıtayı değil, Türkiye'nin sahip olduğu farklı kültür ve inançları da birbirine bağlayan bir anlam taşıdığını ifade eden Papa, "Bu köprü, Türkiye'nin dünyadaki özel ve birleştirici rolünü anlatıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Cihannüma Salonu'nda düzenlenen Sivil Toplum ve Diplomatik Heyet Toplantısı'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Papa'nın ilk yurt dışı ziyaret durağı olarak Türkiye'yi tercih etmesinin önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı bir medeniyetin mirasçılarıyız. Küresel barış ve istikrar için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. İnsanlık ailesi olarak Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir, bu borcu ödemenin yolu ise 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonunu bir an önce hayata geçirmektir. Bunun için öncelikle Gazze'de varılan ateşkesin tahkim edilmesi, sivillerin güvenliğinin teminat altına alınması ve insani yardımların kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Papa 14. Leo köprü sembolünü açıkladı

Papa 14. Leo, konuşmasında Türkiye ziyareti için özel olarak hazırlanan logoda yer alan boğaz üzerindeki köprü detayının neyi temsil ettiğini anlattı. Papa, "Ziyaretimin logosu olarak seçilen köprü figürü, Türkiye'nin üstlendiği özel rolü çok güçlü bir şekilde anlatıyor. Ülkeniz hem Akdeniz'in hem de dünyanın bugünü ve yarını açısından önemli bir konumda" dedi.

Türkiye'nin Asya ve Avrupa'yı birleştiren eşsiz jeopolitik konumuna işaret eden Papa 14. Leo, köprünün yalnızca kıtaları birbirine bağlamadığını, aynı zamanda Türkiye'nin kendi içinde kurduğu birliği de gösterdiğini söyledyerek, "Asya ile Avrupa'yı birleştirmeden önce bu köprü, Türkiye'yi kendi içinde birbirine bağlıyor. Farklılıkların buluştuğu bu yapı, toplumun canlılığının kaynağıdır. Çünkü bir toplumu ayakta tutan, onu zenginleştiren şey halkını birbirine bağlayan köprülerdir" diye konuştu.

Papa 14. Leo, köprünün yalnızca iki kıtayı değil, Türkiye'nin kendi içindeki kültürel çeşitliliği de birbirine bağladığını belirterek, "Bu köprü Türkiye'nin bugün dünyadaki özel rolünü anlatıyor" ifadelerini kullandı. Papa, "Her şeyin ötesinde sahip olduğunuz iç çeşitliliğe değer vererek, Akdeniz'in ve tüm dünyanın hem bugünü hem de geleceğinde önemli bir yere sahipsiniz. Bu köprü Asya'yı Avrupa'yla, Doğu'yu Batı'yla bağlamadan önce Türkiye'yi kendi içinde birbirine bağlamaktadır. Ülkenizin farklı bölgelerini bir araya getirerek onu adeta bir 'duyarlılıklar kavşağı' haline getirmektedir" açıklamasını yaptı.

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, göreve geldikten sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştirdi. 11 yıl sonra Türkiye'ye gelen ilk papa olan Papa 14. Leo'nun ziyareti uluslararası ve ulusal medya mensupları tarafından anbean takip ediliyor. - ANKARA