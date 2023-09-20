Panama ve Uruguay Cumhurbaşkanları BM Genel Kurulu'nda konuştu

Panama Cumhurbaşkanı Laurentino Cortizo ve Uruguay Cumhurbaşkanı Luis Lacalle, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda göç, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında konuşmalar yaptı.

Panama Cumhurbaşkanı Laurentino Cortizo ve Uruguay Cumhurbaşkanı Luis Lacalle, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda katılımcılara seslendi.

Cortizo, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Genel Kurul'daki konuşmasında, göç olgusunun çok taraflı, dayanışma ve ortak sorumlulukla ele alınması gerektiğini söyledi.

Kolombiya ile Panama'yı birbirine bağlayan El Darien Ormanı'ndan ülkesine devasa bir göçmen akışı olduğunu vurgulayan Cortizo, "Bu, yüzbinlerce göçmen için acı, ıstırap ve ölümle dolu insani bir dramdır. Panama, göçmenleri korumak için bölge ülkeleriyle birlikte çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Cortizo, uluslararası topluma, düzensiz göç konusunda sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulunarak, "Bu sorun sadece Akdeniz'de yoğunlaşmıyor, küresel bir problemdir ve şu anda Panama'yı etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliğine ilişkin Cortizo, ülkesinin iklim krizine en fazla maruz kalan 15 ülke arasında yer aldığını ve yükselen deniz seviyesi nedeniyle Carti Sugdup Adası'ndaki nüfusun yerlerini değiştirmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

Uruguay Cumhurbaşkanı Lacalle da ekonomi ile doğanın birbiriyle uyumlu olduğunu belirterek, ülkede yenilenebilir enerjide yüzde 90'a ulaştıklarını ve ciddi miktarda da ağaçlandırma çalışması yaptıklarını kaydetti.

Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen parametrelere uygun olarak "çevre dostu ve sürdürülebilir" projeler geliştirdiklerini anlatan Lacalle, "İklim anlaşmasında başarılı olunması için ödül ve ceza sistemi, uluslararası kredilere, pazar erişimine, kotalara ve tarifelere uygulanmalıdır." ifadesini kullandı.