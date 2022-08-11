Haber : Pakistanlı üst düzey heyet Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistanlı üst düzey heyet Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile görüştü

 - Güncelleme:
Pakistanlı üst düzey heyet Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile görüştü

Pakistanlı üst düzey heyet, Ankara'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile görüştü.

Pakistanlı üst düzey heyet, Ankara'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile görüştü.

Federal Planlama ve Kalkınma Bakanı Ahsan Iqbal Chaudhary, Sınır Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanı Senatör Muhammed Talha Mahmood ve Mevlana Fazlur Rehman'dan oluşan Pakistanlı heyet, Ankara'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile görüştü. Görüşmede, bu yılın başında Pakistan'a yaptığı ziyareti hatırlatan Erbaş iki ülkenin dini, tarihi, siyasi ve medeniyet bağlarını güçlü olduğunu dile getirdi. Erbaş, Pakistanlı heyete, Diyanet İşleri Başkanlığının yapısı, organizasyonu ve işleyişi hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında dini kurumların yönetimindeki tecrübesini paylaştı.

Federal Planlama ve Kalkınma Bakanı Ahsan İkbal ise iyi yönetişim, insan haklarının korunması ve herkes için eşitlik ve kalkınmanın sağlanması yoluyla İslam'ın gerçek imajını yayma ihtiyacının önemini vurguladı. Akbal ayrıca din işlerinin yönetimi konusunda deneyim paylaşımı ve karşılıklı öğrenme konularında iki ülkenin daha yakından işbirliği yapması gerektiğinin altını çizdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title