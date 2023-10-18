Pakistanlı liderler İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısına tepki gösterdi

Pakistanlı parti liderleri ve siyasetçiler, İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. İsrail'in hastaneye saldırmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirten liderler, bu savaş suçlarının hesap verilebilirliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Pakistanlı parti liderleri ve siyasetçiler, İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Eski Dışişleri Bakanı ve Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilaval Butto Zerdari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki hastaneye "vahşi" saldırısının Cenevre Sözleşmesi, insan hakları hukuku ve uluslararası hukukun berbat şekilde ihlali olduğunu vurguladı.

Zerdari, korunaklı bir sağlık kurumunda silahsız sivillere, tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan hastalara ve çocuklara saldırmanın insanlık ilkelerini ve savaş hukukunu ihlal eden ahlaki açıdan menfur bir suç olduğunu belirtti.

PPP lideri Zerdari, uluslararası hukuk mekanizmaları aracılığıyla bu savaş suçlarının hesap verilebilirliğinin gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak ise "işgalci siyonist devletin" işlediği savaş suçlarına dünyanın sessiz kaldığını ve Batılı hükümetlerin bu zulmü desteklediğini belirtti.

Hak, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısında 500'den fazla masum sivilin hayatını kaybettiğini vurgulayarak, "Müslüman yöneticiler nerede, Müslüman hükümetler ve onların orduları nerede?" ifadelerini kullandı.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz da Gazze'de yaşananların en hafif tabirle "zalimce, barbarca ve insanlık dışı" olduğunu kaydetti.

Navaz, hastaneleri bombalamanın savaş suçu olduğuna işaret ederek, "Dünya, İsrail tarafından işlenen bu vahşeti görmezden gelemez. Bu çılgınlık artık sona ermeli ve bu eylemlerin failleri sorumlu tutulmalı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.