Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, ülkenin yasal göçmenleri misafir etmeye devam edeceğini ve sınır dışı etme planının sadece yasa dışı göçmenler için olduğunu belirtti. Ayrıca, Hindistan'dan Pakistan Milli Kriket Takımı'nın güvenliğini sağlamasını talep etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, ülkesinin, geçerli oturma izni olmayan yabancıların sınır dışı edilmesi için 1 Kasım'a kadar verilen süreye bağlı kalarak, yasal göçmenleri misafir etmeye devam edeceğini belirtti.

Haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beluç, AA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, " Pakistan, yasal göçmenleri misafir etmeye devam edecek. Sınır dışı etme planı, sadece yasa dışı göçmenler için." dedi.

Beluç, Afganistan'daki durumun istikrara kavuştuğuna işaret ederek, Afgan mültecilerin onurlu şekilde gönüllü geri dönüşleri için elverişli ortamın oluşturulmasının zamanının geldiğini söyledi.

Pakistan'ın egemen bir ülke olduğunu ve hukuka uygun eylemde bulunacağını belirten Beluç, İslamabad'ın söz konusu kararının, Afgan mültecileri veya herhangi bir milleti hedef almadığını dile getirdi.

Beluç, hükümetin kararının yasa dışı göçmenlere karşı olduğunu vurgulayarak, Afganistan hükümetiyle konuyla ilgili görüşme halinde olduklarını aktardı.

Hindistan'a "kriket takımının güvenliğini sağlayın" çağrısı

Hindistan'daki kriket dünya kupasına da değinen Beluç, Yeni Delhi yönetiminden Pakistan Milli Kriket Takımı'nın güvenliğini sağlamasını talep etti.

Beluç, çok önceden başvuru yapılmasına rağmen Hindistan'ın maçları takip etmek isteyen Pakistanlı medya mensuplarına ve vatandaşlara vize vermediğini dile getirerek, Yeni Delhi'nin Pakistanlı seyircilerin kriket dünya kupasına katılmalarını engellememesi gerektiğini aktardı.