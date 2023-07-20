Pakistan ve Ukrayna, ikili işbirliğini artırma sözü verdi

Pakistan Başbakanlık Ofisi, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın resmi ziyareti kapsamında yapılan görüşmede, ticaret, yatırım, savunma, eğitim ve kültür gibi çeşitli alanlarda ikili işbirliğini artırma sözü verildiğini açıkladı.

Pakistan ve Ukrayna, ticaret, yatırım, savunma, eğitim ve kültür gibi çeşitli alanlarda ikili işbirliğini artırma sözü verdi.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, başkent İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi.

Görüşmede Kuleba ve Şerif, ticaret, yatırım, savunma, eğitim ve kültür gibi çeşitli alanlarda Pakistan ve Ukrayna arasındaki ikili işbirliğini artırma sözü verdi.

Kuleba ve Şerif, Güney Asya ve Avrasya bölgelerinde güvenlik durumu dahil karşılıklı çıkarları ilgilendiren küresel ve bölgesel meselelerde işbirliğini artırma taahhüdünde de bulundu.

Şerif, Ukrayna'daki çatışmanın küresel düzeyde önemli etkisi olduğuna işaret etti ve bu çatışmanın çok sayıda ülkenin ekonomisini kötü şekilde etkilediğini vurguladı.

"Ukrayna ve Pakistan samimi ilişkilerden memnun" vurgusu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da ülkesindeki mevcut duruma ilişkin Başbakan Şerif'e bilgi verdi.

Kuleba, Pakistan ve Ukrayna'nın küresel barış ve bölgesel istikrara katkıda bulunma ortak hedefiyle işbirliği ve dostluk temelinde uzun süreli ve samimi ilişkilerden memnun olduğunu kaydetti.