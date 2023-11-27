Pakistan ve Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri Komutanları Orta Doğu'daki Çatışmayı Ele Aldı

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Fahd bin Abdullah el-Mutayr ile görüşmesinde, Orta Doğu'da devam eden çatışmayı ele aldı.

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Fahd bin Abdullah el-Mutayr ile görüşmesinde, Orta Doğu'da devam eden çatışmayı ele aldı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen Korgeneral Mutayr, Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığında Orgeneral Munir ile görüştü.

Görüşmede, aralarında savunma, güvenlik ve askeri eğitim gibi çeşitli alanlarda işbirliğini içeren karşılıklı çıkar konuları ele alınırken, bölgesel durum ve Orta Doğu'da devam eden çatışma durumu da tartışıldı.

Mutayr, Pakistan'ın terör tehdidine karşı mücadele konusundaki rolüne ve bölgeye barışın gelmesi için yaptığı fedakarlıklara övgüde bulundu.

Munir ise Pakistan'ın Suudi Arabistan ile stratejik ve kardeşçe ilişkilerine derin değer verdiğini vurguladı.