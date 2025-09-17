Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Stratejik Savunma Anlaşması

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Suudi Arabistan'a düzenlediği resmi ziyaret sırasında Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması imzalandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Şerif, Riyad'a iniş öncesi Suudi Arabistan ordusuna bağlı savaş uçakları tarafından karşılandı. Şerif, daha sonra Al-Yamamah Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması imzalandı.

"Herhangi bir saldırı her iki ülkeye yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek"

İki ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, "Yaklaşık sekiz yıldır süren ortaklık ve kardeşlik bağları, İslami dayanışma ve ortak stratejik çıkarlar temelinde, iki taraf Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Her iki ülkenin, güvenliğini artırma, bölgede ve dünyada güvenlik ve barışı sağlama konusundaki ortak taahhüdünü yansıtan bu anlaşma, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin çeşitli yönlerini geliştirmeyi ve herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Anlaşma, her iki ülkeden birine yönelik herhangi bir saldırının her iki ülkeye yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini belirtmektedir" denildi. - RİYAD