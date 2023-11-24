Pakistan ve İsveç arasında gerçekleştirilen ikili siyasi istişare toplantısında, ekonomi, siyaset, ticaret, yatırım ve eğitim gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı. İki ülke yetkilileri, gelecek yıl diplomatik ilişkilerin 75. yılının kutlanacağına dikkat çekerek, angajmanın karşılıklı fayda sağlayacak şekilde geliştirilmesi konusunda anlaştı.

Pakistan ve İsveç, ikili işbirliğini geliştirmek için anlaştı

Pakistan ve İsveç, ikili işbirliğini, diyaloğu ve karşılıklı fayda sağlayan angajmanı geliştirmede mutabık kaldı.

Radio Pakistan'daki habere göre, 17. Pakistan- İsveç İkili Siyasi İstişare Toplantısı, İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirildi.

İki ülke yetkilileri, Pakistan ile İsveç arasında ekonomi, siyaset, ticaret, yatırım ve eğitim dahil olmak üzere ikili ilişkilerin tüm alanlarını kapsamlı şekilde ele aldı.

Gelecek yıl Pakistan ile İsveç arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yılının kutlanacağına dikkati çeken yetkililer, ikili işbirliğini, diyaloğu ve karşılıklı fayda sağlayan angajmanı geliştirmede mutabık kaldı.

Pakistanlı yetkililer, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir teknoloji, atık yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojisi, araştırma ve kalkınma gibi alanlarda İslamabad'ın İsveç ile işbirliğini artırmak istediğini vurguladı.

İsveç tarafı ise güçlü ekonomik ve siyasi işbirliğine dayanan geniş tabanlı ikili ilişki kurma kararlılığını yeniden teyit etti.