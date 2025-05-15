Pakistan ve Hindistan Arasındaki Ateşkes 18 Mayıs'a Kadar Uzatıldı

Pakistan ve Hindistan Arasındaki Ateşkes 18 Mayıs'a Kadar Uzatıldı
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Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği saldırıların ardından başlayan çatışmalarda sağlanan ateşkes, 10 Mayıs'tan 18 Mayıs'a kadar uzatıldı. İki ülke arasında siyasi diyaloğun gerektiği vurgulandı.

Pakistan ve Hindistan arasında 10 Mayıs'ta yürürlüğe giren ateşkes, 18 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Hindistan'ın 7 Mayıs'ta Pakistan'a düzenlediği saldırıların ardından patlak veren çatışmalar sonrası sağlanan ateşkes uzatıldı. Pakistan Dışişleri Bakanı İshaq Dar, Pakistan ve Hindistan arasında 10 Mayıs'ta yürürlüğe giren ateşkesin 18 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurarak, söz konusu uzatmanın askeri heyetler arasında 14 Mayıs'ta yapılan görüşmeler sonucu sağlandığını aktardı. Dar, iki ülke arasında siyasi diyaloğun gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada 22 Nisan'da gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi Hindistan-Pakistan arasında gerilim artırmıştı. Hindistan saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia etmiş, Pakistan yönetimi söz konusu iddiayı reddetmişti. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan'a yönelik "Sindoor Operasyonu"nu başlatarak "terör altyapısını" hedef aldığını açıklamıştı. Pakistan ise, Hindistan'ın saldırılarına karşılık olarak Bunyan-un-Marsoos Operasyonu'nu başlatmıştı. Karşılıklı saldırılarda Pakistan tarafında 51 kişi, Hindistan tarafında ise 31 kişi hayatını kaybetmişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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